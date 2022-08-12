Мінагрополітики запустило Державний аграрний реєстр для допомоги фермерам
Міністерство аграрної політики та продовольства України онлайн платформу Державний аграрний реєстр (ДАР), яка тепер відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв.
Найближчим часом у ДАР з'являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів, повідомляє пресслужба міністерства.
Платформа працюватиме подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.
Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Після реєстрації уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в ДАР і може бути перевірена сільгоспвиробником.
Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.
"Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАР, аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн з дому чи офісу. Під час реєстрації фермер також зможе перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварин тощо. Для реєстрації фермеру потрібен лише електронний підпис. Система створена за підтримки ЄС з урахування найкращих європейських практик", – зазначив заступник міністра аграрної політики з питань цифрофізації Денис Башлик.
Як повідомлялося, пілотний проєкт Державного аграрного реєстру запустили в Україні у шести областях 31 січня 2020 року.
Завдяки технічній та фінансовій допомозі ЄС уряд розробив відповідне програмне забезпечення та провів два пілотних впровадження перед загальнонаціональним запуском у серпні 2022 року.
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