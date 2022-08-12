"Укрзалізниця" запустить другий двоповерховий швидкісний потяг Skoda до кінця місяця

"Укрзалізниця" завершила післяремонтні випробування двоповерхового електропоїзда Skoda Elephant та поверне його на регулярні рейси до кінця серпня.

Про це на пресконференції повідомив голова компанії Олександр Камишин, передає Інтерфакс-Україна.

Він додав, що наразі в компанії ще визначають, на якому маршруті він працюватиме.

Перший із відремонтованих поїздів Skoda обслуговує маршрут на Чернігівському напрямку – його відремонтували та запустили наприкінці минулого року.

Другий такий потяг планувалося повернути до роботи після ремонту на початку цього року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" "Укрзалізниці" на ремонт двох поїздів Skoda загальною вартістю 291,51 млн грн. Ремонт одного поїзда оцінили у 145,76 млн грн. З цих коштів більше половини піде на напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи та послуги від виробника Škoda - 72,9 млн грн.

Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається з шести двоповерхових вагонів на 623 місць (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год.

"Укрзалізниця" придбала зазначені поїзди перед чемпіонатом Європи з футболу. Спочатку вони ходили на маршрутах Харків/Донецьк-Сімферополь, а після 2014 року були переведені на маршрути Київ-Харків/Тернопіль. Вони не працювали з 2018 року через технічні несправності і знаходились в одному з депо Києва.