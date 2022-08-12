Найбільші мережі АЗС продовжили знижувати ціни на бензин та дизпаливо

За тиждень, з 6 до 12 серпня, середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 копійок і склала 49,88 грнл, бензин А-95 преміум здешевшав на 36 копійок до 50,9 грнл, а дизельне пальне на 78 копійок до 53,52 грнл.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) цього тижня утримала ціни на попередньому рівні, тож бензин марки А-95 коштував 49 грн/л, преміальна марка А-95 – 49,5 грн/л і дизпаливо – 53 грн/л.

У мережі "Нефтек" ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ здорожчав на 99 копійок, натомість дизпаливо здешевшало на 1 грн – до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн і 2,60 грн – до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

У мережі Chipo "п'ятірка плюс" здешевшала на 1,73 грн, до 49,65 грн/л, дизпаливо – на 2,2 грн, до 52,02 грн/л. Таким чином, за два останніх тижні пальне у цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі як "Авантаж 7", Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,07-4 грн за літр.