Кабмін затвердив план організації виставок знищеної російської військової техніки
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 серпня, затвердив план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Заходи спрямовані на інформування української та іноземної аудиторії про успіхи сил безпеки і оборони України у відсічі російської збройної агресії та нейтралізацію російських наративів та дезінформації", – зазначив депутат.
Як повідомлялося, виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ у липні відкрилася в центрі Праги, така виставка також розміщена у центрі Києва.
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Viktor Orenich #483980
показати весь коментар12.08.2022 22:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ольга чушак
показати весь коментар15.08.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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