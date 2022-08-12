Кабмін затвердив план організації виставок знищеної російської військової техніки

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 серпня, затвердив план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Заходи спрямовані на інформування української та іноземної аудиторії про успіхи сил безпеки і оборони України у відсічі російської збройної агресії та нейтралізацію російських наративів та дезінформації", – зазначив депутат.

Як повідомлялося, виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ у липні відкрилася в центрі Праги, така виставка також розміщена у центрі Києва.