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Новини
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Кабмін затвердив план організації виставок знищеної російської військової техніки

прага,виставка,техніка

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 серпня, затвердив план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Заходи спрямовані на інформування української та іноземної аудиторії про успіхи сил безпеки і оборони України у відсічі російської збройної агресії та нейтралізацію російських наративів та дезінформації", – зазначив депутат.

Як повідомлялося, виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ у липні відкрилася в центрі Праги, така виставка також розміщена у центрі Києва.

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12.08.2022 22:27 Відповісти
ага то на виставки кошти зявились - тоді давай музей для кацапів до кучі за кошти платників податків - що вони там курять?
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15.08.2022 10:46 Відповісти

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