Колишній канцлер Німеччини Шредер намагається повернути державне фінансування свого офісу через суд

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду позов на Бундестаг з вимогою скасувати рішення про позбавлення державного фінансування його офісу через його тісні зв’язки з Владіміром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Адвокат Шредера Міхаель Нагель заявив Bloomberg, що рішення німецького парламенту призупинити право Шредера на ряд передбачених законодавством привілеїв не має правових підстав.

"Такі рішення, які нагадують абсолютистське князівство, не можуть переважати за верховенства права", – заявив юрист Шредера.

Берлінський адміністративний суд підтвердив, що позов було подано. Своєю чергою у пресофісі Бундестагу заявили, що ще не отримали позову і тому не можуть його коментувати.

Як повідомлялося, у травні правляча коаліція в Бундестазі домовилася позбавити державного фінансування офіс колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який займає посади у кількох російських державних компаніях та відомий лобіювання інтересів РФ.

За даними видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювали п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10 400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було виплачено близько 561 тисяч євро.

У Німеччині Герхарда Шредера критикують за близькість до Кремля та роботу у російських держконцернах, зокрема "Роснєфті" та управляючій компанії проєкту "Північний потік-2". Критика різко посилилася після початку війни в Україні. Кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.

Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.