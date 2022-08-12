Кабмін обмежив розмір премій для заступників міністрів

Кабінет міністрів установив для перших заступників міністрів та заступників міністрів граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Змінено критерії преміювання перших заступників міністрів і заступників міністрів та встановлено граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу", – написав Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.