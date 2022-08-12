БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
338 0

Кабмін обмежив розмір премій для заступників міністрів

кабмин

Кабінет міністрів установив для перших заступників міністрів та заступників міністрів граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Змінено критерії преміювання перших заступників міністрів і заступників міністрів та встановлено граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу", – написав Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.

Автор: 

Кабмін (7803) премія (86)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 