Кабмін обмежив розмір премій для заступників міністрів
Кабінет міністрів установив для перших заступників міністрів та заступників міністрів граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Змінено критерії преміювання перших заступників міністрів і заступників міністрів та встановлено граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу", – написав Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня.
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