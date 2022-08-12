"Укрзалізниця" зупинила перемовини про концесії вокзалів

"Укрзалізниця" припинила перемовини про концесію вокзалів через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін під час пресконференції, передає Укрінформ.

"До війни було багато перемовин і багато дискусій. На сьогоднішній день такі перемовини (про концесію вокзалів, – ред.) не ведуться", – сказав Камишін.

Він зазначив, що передача вокзалів у концесію могла би вплинути на ефективність евакуації громадян залізницею.

У червні минулого року повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує передати в концесію 11 вокзалів, цей процес може зайняти від одного до трьох років.