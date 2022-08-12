Євросоюз збільшить імпорт кукурудзи з України через поганий врожай, – GrainTrade

Через аномальну посуху в країнах Європейського Союзу очікується найнижчий з 2007-2008 років урожай кукурудзи, внаслідок цього ЄС імпортує 13 млн тонн кукурудзи з України для покриття своїх потреб.

Про це йдеться у доповіді аналітиків електронної зернової біржі GrainTrade, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У документі зазначається, що найбільшими виробниками кукурудзи в ЄС є Болгарія, Румунія та Угорщина, і у 2022 році показники виробництва у цих країнах будуть невтішними.

"Ми очікуємо, що в Румунії буде зібрано 8 млн тонн кукурудзи, в Угорщині – 4,5 млн тонн, і в Болгарії – 15 млн тонн. Ці країни експортували кукурудзу до Іспанії, Італії та Туреччини, які були основними ринками збуту. Коли був низький урожай у Бразилії, експортували зерно на Близький Схід та до Північної Африки. Цього сезону ми очікуємо, що пропозиція експорту буде низькою", – прогнозують автори доповіді.

Експерти GrainTrade вказують, що у Франції з початку посіву кукурудзи відбулося три хвилі спеки, тому її врожай очікується на рівні 11,2 млн тонн, і буде зібрано лише з 68% площ. Таким чином, урожайність кукурудзи у Франції становитиме лише 8 тонн/га, що є найгіршим результатом країни за останні 20 років.

За прогнозами аналітиків, загалом Європа буде змушена імпортувати 23 млн тонн кукурудзи для покриття своїх потреб, з яких 13 млн тонн вона ввезе з України, і ще 5 млн тонн – з Бразилії.

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Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн. В тому числі врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн.

Своєю чергою Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).