Окупанти за час війни зруйнували 249 об’єктів культури, – Мінкульт

Кількість пошкоджених об’єктів, що надавали культурні послуги, станом на кінець липня склала 846 споруд, із них повністю зруйновані до 249 одиниць.

Про це повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу, передає Укрінформ.

"У цілому станом на 25 липня збитків зазнали 846 об'єктів культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. На кінець липня кількість об'єктів, що зазнала збитків, зросла в п'ять разів, якщо порівняти зі 169 одиницями у квітні 2022 року. Кількість зруйнованих об'єктів збільшилася в 4,7 разів – із 62 до 294 одиниць", – розповів Карандєєв.

Він підкреслив, що внаслідок збройної агресії було пошкоджено клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, школи, заклади мистецької освіти, а також об'єкти культурної спадщини на території 152 громад. Також він зазначив, що найбльших втрат зазнала Донецька – 72%, Миколаївська – 37%, Харківська – 27% та Київська – 26% області.

Загалом Карандєєв повідомив, що за даними МКІП, через війну актуалізувалася проблема "дотримання балансу між обсягами списання документів та поповненням фондів у бібліотеках".