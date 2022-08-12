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Зеленський пропонує Раді продовжити строки воєнного стану та загальної мобілізації

зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти закону про продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти №7664 та №57665 зареєстровані 12 серпня, свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, строк дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Як повідомлялося, це буде вже четверте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб – до 23 серпня. 

Автор: 

ВР (2899) Зеленський Володимир (2524) парламент (1963) мобілізація (480) воєнний стан (137)


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Зеля ты на стоящая зал-упа, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 13:49 Відповісти

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