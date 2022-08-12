Зеленський пропонує Раді продовжити строки воєнного стану та загальної мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти закону про продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні.
Відповідні законопроєкти №7664 та №57665 зареєстровані 12 серпня, свідчать дані на сайті парламенту.
Згідно з пояснювальною запискою, строк дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Як повідомлялося, це буде вже четверте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб – до 23 серпня.
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Игорь белый #507413
показати весь коментар16.08.2022 13:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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