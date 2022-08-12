Профільний комітет Ради рекомендує спростити оформлення права на земельні ділянки

Комітет із питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки за основу та в цілому як закон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

Даний законопроєкт спрямований на спрощення діючих процедур при оформленні права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Положеннями законопроєкту пропонується, зокрема:

установити, що перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним Земельним кодексом України, не здійснюється при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення: для ведення садівництва площею, що не перевищує 0,25 га, і для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га, розташованих в межах населених пунктів. Перед укладенням договору щодо переходу права власності на такі земельні ділянки їх набувач заявляє про дотримання вимог, визначених цією статтею, шляхом подання нотаріусу, що посвідчує відповідний правочин, відповідної заяви;

визначити, що площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується до загальної площі земельних ділянок лише того з подружжя (колишнього подружжя), за ким зареєстровано право власності;

надати можливість передавати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення лише на певний строк, а не безстроково, як має місце зараз;

установити, що в разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням переважного права її купівлі, суб’єктом якого є юридична особа, і така юридична особа передала переважне право громадянину України (у тому числі після зазначеного продажу земельної ділянки), громадянин, якому передане переважне право, має право пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця в порядку, визначеному частиною четвертою статті 130-1 цього Кодексу.

Також пропонується закріпити право передавати в оренду гідроспоруди орендарю земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, а також гідротехнічні споруди, які можуть бути передані в оренду відповідно до законів "Про морські порти", "Про внутрішній водний транспорт", усунувши колізію між положеннями закону "Про оренду державного та комунального майна", Водного кодексу України та закону "Про оренду землі".