Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $430 мільйонів

"Чистий" продаж валюти Національним банком України (НБУ) цього тижня склав $428 млн порівняно з $483 млн минулого тижня, коли йому довелося повернутися до валютних інтервенцій після короткої перерви, пов’язаної з девальвацією 21 липня офіційного курсу гривні на 25%.

За даними Нацбанку, з 8 по 12 серпня він придбав $93,4 млн порівняно із $7,5 млн тижнем раніше, а продав $521,7 млн порівняно з $490,4 млн у перший тиждень серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Національний банк у липні викупив у резерви рекордні суму валюти з березня поточного року $0,92 млрд, водночас регулятор продав $2,12 млрд, що стало найменшим значенням за вказаний період.

У підсумку чистий продаж валюти у липні зменшився до $1,2 млрд порівняно з $4 млрд у червні, $3,35 млрд – у травні, $2,2 млрд – у квітні та $1,78 млрд – у березні.

Загалом з початку року по 12 серпня включно НБУ придбав на ринку $2,88 млрд та 111 млн євро, а продав $16,05 млрд та 1,8 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,22 млрд та 111 млн євро, а продаж – $13,28 млрд та 1,8 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22,39 млрд, що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня.