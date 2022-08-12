"Укргідроенерго" у вересні підпише контракт із німецькими компаніями для виробництва водню
ПрАТ "Укргідроенерго" розраховує у вересні поточного року підписати контракт із німецькими компаніями Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера потужністю 1 МВт для виробництва водню.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"За воднем ми дуже плідно співпрацюємо з німецькими партнерами. Плануємо у вересні підписати контракт на постачання електролізера в 1МВт. У них термін виготовлення 16 місяців, але ми домовилися, що вони заберуть у когось чергу і зроблять нам це через 6-9 місяців, тому якщо ми підпишемо контракт у вересні, то в першому півріччі наступного року ми зможемо реалізувати цей проєкт на ДніпроГЕС", – сказав Сирота.
За його словами, це пілотний проєкт, який компанія реалізовуватиме власним коштом, але його реалізація допоможе залучати інвесторів на більші проєкти в майбутньому.
"Якщо ми сьогодні збудуємо хоча б 1 МВт, то нам буде набагато простіше говорити з європейськими донорами. Вони швидше дадуть кошти і на проєктування, і на реалізацію проєктів. А у нас є можливість реалізувати проєкти водню від 40 МВт до 100 МВт", – пояснив Сирота наміри.
При цьому він додав, що в умовах російської агресії Росії в Україні та її енергетичного шантажу щодо Європи проєкти розвитку водню активно реалізовуватимуться.
"І я переконаний, що ми маємо рухатися разом із європейцями. Ми не повинні робити через три-чотири роки те, що в Європі вже буде зроблено", – зазначив Сирота.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" підписав меморандум з канадською Symbio Infrastructure про постачання скрапленого природного газу (LNG) та "зеленого" рідкого водню (LH2) з 2027 року.
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