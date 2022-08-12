НАБУ встановило двох нових учасників схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС

Детективи Національного бюро та прокурори САП встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн Південноукраїнської АЕС при закупівлі систем кондиціювання це фінансовий директор та керівник двох компаній.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Як зазначається, 12 серпня 2022 року їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Оновлено також підозри раніше встановленим учасникам схеми, а саме її організатору (фактичному керівнику двох компаній) та начальнику управління ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, начальник управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнської АЕС упродовж 2011-2012 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн грн.

Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Йому інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час слідства детективи встановили причетність до вчинення злочину ще двох осіб, а саме – фінансового директора одного з підприємств, яка забезпечила фінансування злочинної схеми, та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.

"Слід зазначити, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом". Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС", –нагадали в НАБУ.

Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн грн.