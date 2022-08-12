У Росії визнають дефіцит комплектуючих для вертольотів

Казанський вертолітний завод на фоні санкцій зіткнувся з дефіцитом комплектуючих. Зокрема легкий дводвигунний газотурбінний багатоцільовий вертоліт класу 7-9 місць "Ансат" доводиться збирати заново з того, що є чи вдається дістати.

Про це на нараді, присвяченій імпортозаміщенню в авіагалузі, заявив головний конструктор підприємства Алєксєй Гаріпов, передають Наші гроші з посиланням на російський портал "Бизнес Онлайн".

Як повіомляється, завод планує випустити гелікоптер, який буде повністю з російських комплектуючих.

"Ми вирішили максимально використовувати наявні російські вироби, навіть якщо параметри гірші", – зізнався Гаріпов.

Як виявилося, у заводу проблеми з постачанням крісел для гелікоптерів, при чому це завдання вирішується на рівні всього холдингу "Вертольоти Росії".

Підприємство шукає для гелікоптерів навіть замки дверей – раніше вони були імпортними. Завод звернувся до автовиробників, але ті звикли до серійного випуску – запускати штучне виробництво їм нецікаво.

І хоч на казанському заводі обіцяють випустити новий гелікоптер до 2024 року, лише наприкінці серпня стартують випробування російських лопатей для "Ансатів".