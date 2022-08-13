Прокуратура передала в АРМА майно екснардепа на понад 600 мільйонів
Прокуратура передала в АРМА майно та активи колишнього народного депутата на суму понад 600 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, народний обранець, незважаючи на те, що перебував у статусі народного депутата, фактично керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.
У змові з топменеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, для подальшої легалізації цього майна.
За цим фактом екснардепу повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
Наразі на об’єкти нерухомості та активи, які перебувають під контролем підозрюваного, вартістю понад 600 млн грн накладено арешт.
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