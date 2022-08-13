"Газпром" збільшив постачання газу в Угорщину

Російський "Газпром" почав надавати Угорщині додаткові обсяги, які мають вирішити проблеми з енергопостачанням у зимовий період.

Про це повідомили в угорському МЗС, передає Bloomberg.



Так, починаючи з 12 серпня "Газпром" збільшив потік до Угорщини на 2,6 млн кубометрів на день до кінця серпня. Для цього РФ використовує трубопровід "Турецький потік", який пролягає через Балкани.

За словами речника МЗС, наразі тривають переговори про додаткові обсяги на вересень. Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.

Як повідомлялося, під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.