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Готовність до опалювального сезону складає 70%, – Мінрегіон

тепло,тарифи,опалення

Близько 70% мереж та інших об’єктів системи житлово-комунального господарства вже готові до опалювального сезону.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Вже ми виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, – у тих громадах, які не постраждали", – сказав він.

Міністр уточнив, що в громадах, які постраждали через російську агресію, розпочато відновлення об'єктів теплокомуненерго. Чернишов також нагадав, що опалювальний сезон розпочинається близько 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Як повідомлялося, в Україні вже відремонтовано 141 об'єкт теплопостачання. Загалом, за даними Мінрегіону, на 1 липня через повномасштабну російську агресію було уражено 345 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 336 котелень (324 пошкоджено і 12 зруйновано), 8 ТЕЦ (4 зруйновано і 4 пошкоджено) та пошкоджено 1 ТЕС.

Автор: 

ЖКГ (54) Мінрегіонрозвитку (639) опалювальний сезон (1156) Олексій Чернишов (113)


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