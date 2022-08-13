"Укрзалізниця" запускає "Прикарпатський" та "Буковинський" експреси

"Укрзалізниця" заявила про повернення до розвитку мережі регіональних експресів на заході України. Зокрема, відновлюється рух "Прикарпатського" та "Буковинського" експресів.

Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram.

Так, з 15 серпня буде доступний "Прикарпатський експрес" – поїзд №807/808, який курсуватиме тепер в сполученні Коломия – Львів.

Поїзд відправлятиметься з Коломиї щоденно о 6:10 і прибуватиме до Львова о 10:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 17:20 і прибуватиме до Коломиї о 21:47.

Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

Також уже доступні квитки на "Буковинський експрес" №702 Львів – Чернівці. Поїзд відправляється зі Львова щоденно о 17:25 і прибуває до Чернівців о 22:17. Зворотно, з Чернівців, поїзд відходить о 7:30 і прибуває до Львова об 11:54.

Поїзд проходить через Ходорів, Івано-Франківськ, Коломию та Снятин.

Крім того, "Укрзалізниця" оголосила про плани найближчим часом запустити "Дністровський експрес", перший рейс якого зірвався через початок повномасштабної війни у лютому. Деталі щодо цього поїзду булуть оголошені пізніше.

Зазначається, що на всіх маршрутах використовуватимуться сучасні дизель-поїзди ДПКр.