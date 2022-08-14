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У Німеччині через санкції застрягли 10 літаків, які належать російським компаніям

волга,днепр,лейпциг

На території Німеччини через санкції застрягли 10 літаків, які безпосередньо або опосередковано належать російським компаніям.

Про це йдеться у відповіді Міністерства транспорту Німеччини на запит RND, передає Meduza.

Як повідомляється, через санкції цим повітряним судам заборонено зліт, їх також не можуть перемістити в будь-яке інше місце за межами країни.

Так, у Лейпцигу знаходяться три російські Ан-124, які виконували чартерні вантажні рейси. У Кельні та Франкфурт-Хані стоять пасажирські Boeing 737 та Boeing 747 відповідно. У Баден-Бадені застрягли одразу чотири бізнес-джети, ще один літак такого класу стоїть у Кельні. Крім того, у Мюнхені заблоковано Airbus A320, взятого російською авіакомпанією в лізинг.

У міністерстві транспорту пояснили, що всім цим літакам дозволено проводити технічне обслуговування, необхідне для підтримки їх у збереженому вигляді, але будь-які інші операції, включно із заміною вузлів та агрегатів, заборонені через санкції.

Автор: 

Німеччина (1893) росія (14441) літак (667)


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