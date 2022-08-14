Кабмін передав держпідприємство "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони
Кабінет міністрів передав державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони.
Про це йдеться у відповідній постанові №892 від 12 серпня.
"Кабінет міністрів постановляє: погодитися з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони щодо передачі дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" – Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" (код згідно з ЄДРПОУ 30019335) із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Головного управління розвідки Міністерства оборони", – сказано в постанові.
"Спецтехноекспорт" (STE) – українське державне зовнішньоторговельне підприємство, що спеціалізується на експорті та імпорті товарів та послуг ОПК, розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами й іноземними компаніями.
STE представляє українських виробників оборонно-промислового комплексу за кордоном – близько 100 державних підприємств та 70 приватних виробників, 35 дослідницьких центрів та 30 дизайнерських бюро.
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