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Біткойн перевищив $25 тисяч вперше з червня

биткойн

Ціна біткойна під час торгів увечері в неділю перевищувала позначку $25 тис. вперше з середини червня.

Про це повідомляє MarketWatch.

У неділю котирування сягали $25 119, оновивши максимум з 12 червня, за даними Coindesk.

Із початку року біткойн втратив приблизно половину своєї вартості, проте за останній місяць його ціна зросла на 15% завдяки кращим, ніж очікувалося, даними про інфляцію в США та підйому фондового ринку.

Водночас ефір, друга за популярністю криптовалюта, впала на 1,16% – до близько $2000. Зазначається, що загалом ця криптовалюта зросла за останній місяць на 48%, але впала на 46% із початку року.

Станом на 9:30 за київським часом, згідно з даними Coindesk, вартість біткойну становить $24 441, ефіру – $1925.

Автор: 

криптовалюта (639) біткоїн (291)


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