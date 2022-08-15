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"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки деяких поїздів через вплив погодних умов та знеструмлення ділянки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзд №2 Івано-Франківськ – Харків затримується на 1 годину 50 хвилин. Поїзд №259 Івано-Франківськ–Суми слідує із затримкою 1,5 години.

Також із затримкою на 2 години 11 хвилин відправився поїзд №732 Київ – Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку.

Крім того, затримано до відправки поїзд №715 Київ – Перемишль на 35 хвилин.

Також затримуються рейси поїздів №701 Київ – Вінниця (1,5 години), №722 Київ – Харків(47 хвилин) та №36 Одеса – Пшемисль(1 година 9 хвилин).

Водночас затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку. На вчасність руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

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затримання (112) потяг (1305) Укрзалізниця (4811)


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