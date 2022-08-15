ЮНІСЕФ призупинив прийом заявок на грошову допомогу українцям
Реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) призупинена з 14 серпня.
Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ Україна.
"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.
Водночас зазначається, що заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.
У Фонді нагадали, що заявки проходять два етапи перевірки:
- технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо технічний відбір пройдено, на телефон приходить SMS із підтвердженням.
- далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо родина відповідає критеріям програми, їй буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.
Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тис. родинам, які виховують 331 тис. дітей, зокрема 33 тис. дітей з інвалідністю. Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 тис. родинам в межах програми грошової допомоги родинам.
Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб. Родина отримує одноразову виплату за три місяці.
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