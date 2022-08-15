ЮНІСЕФ призупинив прийом заявок на грошову допомогу українцям

Реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) призупинена з 14 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ Україна.

"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.

Водночас зазначається, що заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

У Фонді нагадали, що заявки проходять два етапи перевірки:

технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо технічний відбір пройдено, на телефон приходить SMS із підтвердженням.

далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо родина відповідає критеріям програми, їй буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тис. родинам, які виховують 331 тис. дітей, зокрема 33 тис. дітей з інвалідністю. Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 тис. родинам в межах програми грошової допомоги родинам.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб. Родина отримує одноразову виплату за три місяці.