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ЮНІСЕФ призупинив прийом заявок на грошову допомогу українцям

юнисеф

Реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) призупинена з 14 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ Україна.

"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.

Водночас зазначається, що заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

У Фонді нагадали, що заявки проходять два етапи перевірки:

  • технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо технічний відбір пройдено, на телефон приходить SMS із підтвердженням.
  • далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо родина відповідає критеріям програми, їй буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тис. родинам, які виховують 331 тис. дітей, зокрема 33 тис. дітей з інвалідністю. Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 тис. родинам в межах програми грошової допомоги родинам.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб. Родина отримує одноразову виплату за три місяці.

Автор: 

виплати (476) допомога (1560) ЮНІСЕФ (15)


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