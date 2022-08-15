Українська ІТ-армія заблокувала ще 600 російських ресурсів

Із 1 до 14 серпня українська ІТ-армія заблокувала ще понад 600 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога. Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює економіку і спонсорування війни", – йдеться у повідомленні.

Так, за два тижні атак зазнали онлайн-ресурси Пошти Росії. Кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо.

Також під удар потрапив Пенсійний фонд РФ. "Через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України", – наголосили в Мінцифри.

Крім того, через кібератаки виходив з ладу російський онлайн-банкінг. Клієнти багатьох російських банків не могли провести бажані фінансові операції зі смартфона.

Також були ускладнені роботи платформ для відеоконференцій. "Після виходу з ринку РФ світових компаній, в тому числі і платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали", – пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, за чотири місяці повномасштабної війни українською ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.

До ІТ-армії, яка почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення приєдналося понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.