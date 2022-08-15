ДБР виявило масштабне розкрадання майна українських підприємців під приводом націоналізації власності РФ

На Сумщині працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабне розкрадання майна вітчизняних підприємців під приводом націоналізації російської власності.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в ніч перед широкомасштабною агресією РФ проти України на територію нашої країни прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств.

"За оперативною інформацією, посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони вилучили не лише російське майно 2 вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан – бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили", – кажуть правоохоронці.

Збитки українських підприємців будуть визначені після експертизи.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За клопотанням працівників ДБР, суд передав понад 40 російських вагонів, вартістю понад 25 млн гривень, в управління до АРМА.