У Косові починали відключення електроенергії через енергетичну кризу

Енергорозподільча компанія Косова KEDS повідомила, що почне відключення електроенергії о 8 годині ранку в понеділок через відсутність внутрішнього виробництва та високі ціни на імпорт.

Про це повідомляє Reuters.

"Споживачі матимуть шість годин роботи та дві години відключення",–сказав агентству речник KEDS Віктор Бужала.

Водночас у компанії не уточнили, коли скорочення припиняться.

Бужала зазанчив, що компанія отримує лише 500 МВт/год від електростанцій і відновлюваних джерел енергії, а споживання досягає 800 МВт/год.

У заяві в неділю KEDS заявила, що вона та оператор системи передачі країни KOSTT не можуть дозволити собі імпорт електроенергії та повинні покладатися на внутрішнє виробництво.