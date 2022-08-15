У Косові починали відключення електроенергії через енергетичну кризу
Енергорозподільча компанія Косова KEDS повідомила, що почне відключення електроенергії о 8 годині ранку в понеділок через відсутність внутрішнього виробництва та високі ціни на імпорт.
Про це повідомляє Reuters.
"Споживачі матимуть шість годин роботи та дві години відключення",–сказав агентству речник KEDS Віктор Бужала.
Водночас у компанії не уточнили, коли скорочення припиняться.
Бужала зазанчив, що компанія отримує лише 500 МВт/год від електростанцій і відновлюваних джерел енергії, а споживання досягає 800 МВт/год.
У заяві в неділю KEDS заявила, що вона та оператор системи передачі країни KOSTT не можуть дозволити собі імпорт електроенергії та повинні покладатися на внутрішнє виробництво.
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