На відновлення інфраструктури Луганщини необхідно понад 7 мільярдів, – ОВА

На відновлення комунальної інфраструктури Луганської області необхідно понад 7 млрд грн.

Про це повідомив очільник обласної військової інфраструктури Сергій Гайдай у Telegram.

Водночас ця сума враховує лише відновлення централізованого газо-, водо- та електропостачання.

За словами директора Департаменту ЖКГ обласної адміністрації Віталія Сурая, ці приблизні підрахунки зроблені по мірі надходження інформації від комунальних аварійних служб щодо пошкоджень на об’єктах критичної інфраструктури до того часу, поки кожне із міст та сіл Луганщини не захопили росіяни – тобто, станом на травень.

Як додав Гайдай, остаточні розрахунки можна буде зробити тільки після деокупації, розмінування територій і проведення експертизи об’єктів.