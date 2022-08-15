Середня ставка за депозитами у гривні перевищила 8% річних, – НБУ

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, склала 8,1% річних, що на 1,5 відсоткового пункта (в.п.) вище за рівень червня та на 2,4 в.п. рівня травня, коли було досягнуто історичного мінімуму ставок.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), загалом за перші сім місяців цього року ставка за депозитами у нацвалюті збільшилася лише на 0,9 в.п., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні знизилася на 0,4 в.п., до 22,7% річних, а за півріччя вона впала на 11 в.п.

Ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання у травні на 0,2 в.п. та у червні на 0,1 в.п. у липні виросла ще на 0,2 в.п. – до 0,9% річних.

Водночас ставка за новими гривневими депозитами для бізнесу у липні збільшилася на 0,6 в.п. – до 7,8%, а за валютними – на 0,4 в.п., до 1,5% річних.

При цьому середня ставка виданих у липні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,5 п.п. – до 17,8%, а щодо валютних залишилася на рівні 4,5%.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється значно підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%