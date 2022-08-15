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"Укрзалізниця" обмежила перевезення вантажів до Румунії через Молдову

укрзализныця

"Укрзалізниця" запровадила нові обмеження на вантажні перевезення залізницею до Румунії через територію Молдови.

Зокрема, запроваджено тимчасову заборону на прийом вантажів, що прямують з території України до Молдови (через перехід Могилів-Подільський), а потім до Румунії через станцію Унгени, повідомляє галузеве видання Rail.insider.

Водночас обмеження не стосується навантаження у цистерни.

Обмеження діятиме з 15 серпня і "до відміни".

Як повідомлялося, раніше Молдова дозволила використовувати локомотиви "Укрзалізниці" для вантажних перевезень своєю територією. Це пов’язано передусім із тим, що Залізниці Молдови не вистачає власного рухомого складу.

Автор: 

залізниця (841) Молдова (585) Румунія (301) Укрзалізниця (4811) вагони (662)


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