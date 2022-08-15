"Приватбанк" та Payoneer запустили можливість запиту платежу

Державний "Приватбанк" та платіжна система Payoneer у "Приват24" запустили послугу "Запиту платежу" та виплачуватимуть новим клієнтам премії за перші платежі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що новий спосіб отримувати оплату за виконані послуги дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам – швидко здійснити оплату. Щоб виставити інвойс, достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку "Запитати платіж", запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

"Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer", – пояснила керівниця напрямку переказів "Приватбанку" Марія Страшко.

Також з 10 серпня і до 10 лютого 2023 року "Приватбанк" та Payoneer запускають для українців акцію, в межах якої виплачуватимуть 1 000 грн на картку та $50 на аккаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через "Приват24" після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від $1 000 (в еквіваленті).

Як повідомлялося, у травні "Приватбанк" інтегрував сервіс Payoneer у мобільному застосунку "Приват24".