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Новини
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Суд передав АРМА майно колишнього нардепа Святаша вартістю 600 мільйонів

святаш,дмитрий

Суд арештував та передав в управління АРМА активи вартістю 600 млн грн, які належать народному депутату IV-VIII скликань Дмитру Святашу, який переховується в РФ і перебуває в розшуку.

Прес-служба Київської міської прокуратури не уточнює прізвища депутата, однак джерело Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про Дмитра Святаша – співвласника групи компаній АІС.

За даними слідства, у змові з топ-менеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.

Колишньому народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві, підроблення та використання підроблених документів, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 КК України).

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Як повідомлялося, у жовтні 2019 року прокуратура повідомила про підозру Святашу у справі за фактом заволодіння коштами "Укрсиббанку".

За даними слідства, колишній депутат, діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від АТ "Укрсиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав шкоди цій банківській установі на суму понад 1 ,1 млрд грн.

Святаша було оголошено в розшук ще восени 2019 року. За даними ЗМІ, разом із сім'єю Святаш втік від кримінального переслідування до Росії, де отримав схвалення заяви на отримання російського громадянства.

Він був депутатом Верховної Ради IV, V, VI, VII, VIII скликань. З 2005 по 2014 – член "Партії регіонів", з 2014 – член партії "Відродження".

Автор: 

прокуратура (363) суд (3340) Святаш Дмитро (13) АРМА (445)


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під печерським судом в 2014 цього паскудника потрібно було "мочити" або "намочити"
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15.08.2022 14:57 Відповісти
Интересно было бы взять интервью у избирателей этого нардепа, довольны ли они его работой ?
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15.08.2022 17:40 Відповісти
скильки цих гандонив ***** ще сидить в ВР УКРАИНИ -- невже це не знае СБУ --шуфрич уйобок сидить в ВР . ЦЕ ЩО ПРИКОЛ 95 КВ --- ***** ЦЕ ПАДЛО ТАМ СИДИТЬ
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15.08.2022 18:58 Відповісти

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