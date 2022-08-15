Повернення акцизів на пальне матиме мінімальний вплив на ціни, – Мінінфраструктури

За розрахунками Мінінфраструктури, часткове повернення акцизів на пальне матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства.

Він заявив, що Мінінфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше. Кабмін підтримав відповідний законопроєкт.

"Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке серед іншого допомогло стабілізувати ситуацію на ринку пального. Наразі, гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів.

За нашою пропозицією, ставки акцизу суттєво менші тих, які діяли до повномасштабного вторгнення. Окрім цього, зберігається діюча зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за щомісячну підтримку державного бюджету...Разом з тим утримання та швидке відновлення зруйнованої інфраструктури залишається прямим обовʼязком держави", – наголосив Кубраков.

За його словами, акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів, та покращить ліквідність фінансової системи держави.

"За розрахунками Міністерства інфраструктури часткове повернення акцизів на дизель та бензин на фоні зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість", – підсумували в міністерстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.