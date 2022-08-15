Підприємці отримали пільгових кредитів з початку повномасштабної війни на 46 мільярдів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 271 пільговий кредит на загальну суму 1,21 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 15 серпня отримали від уповноважених банків 46 359 кредитів на загальну суму 135,88 млрд грн, з яких 29 707 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 53,25 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках програми укладено 11 537 кредитних договорів на загальну суму 46,26 млрд грн.

Із них 757,66 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 4,3 млрд грн – як антикризові кредити, 4 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,65 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 17,49 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.