Apple вимагає видалити з російського аналога YouTube канали російських пропагандистів

Корпорація Apple вимагає від російського сервісу Rutube, що розглядався російською владою як місцева альтернатива відеохостингу YouTube, видалити контент російських державних пропагандистських ЗМІ у мобільному додатку, доступному в 171 країні світу, або зробити його доступним тільки для російських користувачів.

Як заявили у самому Rutube, в іншому випадку американська компанія обіцяє видалити додаток відеохостингу з App Store, пише російський Forbes.

"Apple пропонує вирішити проблему модерації програми Rutube двома способами: зробити додаток доступним тільки для російських користувачів або видалити контент "state-sponsored media", – заявили у пресслужбі російського сервісу.

Apple дала керівництву Rutube (ТОВ "Руформ") два тижні на ухвалення рішення, пообіцявши в іншому разі видалити його додаток з App Store.

Пресслужба Rutube повідомила, що компанія вже обмежила доступ до Rutube в App Store для користувачів з інших країн, за винятком Росії, Казахстану та Білорусі.

Як повідомлялося, у березні YouTube (належить Google) почав блокувати канали російських пропагандистських ЗМІ. Під обмеження потрапили RT, Sputnik, агенція ТАСС, НТВ, ВДТРК, "Перший канал", "Москва 24" та інші ресурси.

У відповідь російська влада пригрозила відеохостингу блокуванням. Роскомнагляд вже заблокував Facebook та Twitter через відмову виконувати вказівки російської влади щодо цензурування контенту.