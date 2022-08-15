Кабмін зобов’язав усіх торговців забезпечити безготівкову оплату до 2026 року

Кабінет міністрів України зобов’язав усіх торговців, які працюють у населених пунктах із населенням більше 25 тис. осіб, з 1 січня 2023 року забезпечити безготівкову оплату товарів та послуг, у тому числі й за дистанційної торгівлі, скасувавши, зокрема, існуючі винятки для торгових підприємств із площею до 20 кв. м.

Про це йдеться в постанові Кабміну №894 від 29 липня 2022 року.

Як повідомляється, з 1 січня 2024 року торговці в населених пунктах із населенням від 5 тис. до 25 тис. зобов'язані надавати можливість оплати карткою або іншими електронними платіжними засобами.

Для населених пунктів із населенням до 5 тис. осіб таке зобов'язання запроваджується з 1 січня 2025 року, за винятком фізосіб-підприємців на першій групі єдиного податку; торговців, які продають через торгові автомати або виїзну торгівлю продукцію, та продавців власноручно вирощеної чи вигодованої продукції. Вони мають запровадити можливість приймати безготівкові оплати з 1 січня 2026 року.

Водночас, згідно з постановою, ці вимоги не поширюються на торговців у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації.