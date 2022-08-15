Пожежі у Європі знищили рекордну площу лісів

Країни Європи, які цього літа страждають від лісових пожеж, пов’язаних з аномальною спекою та посухою, у 2022 році втратили 662,8 тис. га лісів.

За даними телеканалу RTBF, це рекордні втрати лісових насаджень на континенті внаслідок пожеж, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року країн – Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).

"Викликає велике занепокоєння те, що ці періоди посухи повторюються вже протягом п'яти років, не рахуючи 2021 року, який був дощовим. І те, як розвивається клімат, змушує передбачати нові ризики значних пожеж найближчими роками", – заявив експерт у галузі водних ресурсів та захисту лісів Фредерік Петі.

RTBF зауважує, що крім власне лісів пожежі знищують і біологічну різноманітність. Крім того, у атмосферу виділяються величезні кількості вуглекислого газу, сприяючи кліматичним змінам.

"Дуже ймовірно, що саме кліматичні зміни доводять ґрунт до того, що щойно з'являється іскра, блискавка або погано затушкована сигарета, виникають дуже серйозні пожежі", – наводить телеканал думка професора кліматології Лувенського католицького університету Жан-Паскаля Ван Іперселе.