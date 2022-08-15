Уряд Росії розробить правила канібалізації флоту іноземних літаків

Російський Мінтранс на прохання місцевої Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) розробить поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на листа президента АЕПТ Володимира Тасуна заступнику міністра транспорту РФ Ігорю Чалику.

АЕВТ вказує, що федеральні авіаційні правила (ФАП) обмежують перестановку компонентів літаків, зокрема, вони не передбачають зняття справного компонента з одного літака і подальше встановлення на інший літак. Однак голова АЕПТ вказує, що чинні правила "не дають можливості гнучко керувати справністю парку літаків".

АЕПТ у листі також запропонувала дозволити переставляти комплектуючі між літаками різних авіакомпаній.

За даними Росавіації, справність російського парку іноземної авіатехніки – 87%, російської – 51%. Несправними при цьому вважаються як судна на ремонті, так і ті, для яких не вдається знайти запчастини. У парках деяких перевізників досі є старі радянські літаки, які давно не літають, але ще не списані (Ан-2, Ан-24, Ту-154 та інші).

Як повідомлялося, Мінтранс Росії заклав у стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

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Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.