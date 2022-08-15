Рада продовжила податкову амністію до березня 2023 року

Верховна Рада підтримала зміни до Податкового кодексу, якими продовжено процедуру одноразового добровільного декларування до 1 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У повідомленні зазначається, що за даними Державної податкової служби станом на липень з початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 3,7 млрд грн. Сума задекларованого до сплати збору склала 225,1 млн грн.

При цьому з березня по травень під час дії воєнного стану громадяни задекларували активів на понад 1 млрд грн у рамках "податкової амністії". Сума задекларованого до сплати одноразового збору за період дії воєнного стану склала 81 млн грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.