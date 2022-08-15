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СБУ арештувала активи виробників упаковки на Прикарпатті вартістю 200 мільйонів

сбу

Суд арештував майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області, які спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, а їхні активи сягають понад 200 млн грн.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншій йому належить 75%, а решта – Україні.

Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ. Зокрема, мова йде про два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.

Слідчі СБУ з’ясували, що з початком широкомасштабного вторгнення РФ топ-менеджемент цих компаній намагався заволодіти активами підприємств. Вони розпочали переведення майнового комплексу в розпорядження підконтрольної їм компанії.

СБУ запобігла цій процедурі, тож за її матеріалами накладено арешт на такі російські активи:

  • корпоративні права вартістю 14,8 млн грн;
  • цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.

За ініціативи СБУ активи передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача майнового комплексу в управління України дозволить організувати ефективну роботу підприємств.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Автор: 

арешт (854) росія (14455) СБУ (1548) АРМА (445)


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от якщо б активи завербованих агентів офісу президента арештували - оце було б діло а таких активів пів країни , проте своїх не рухають
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15.08.2022 19:04 Відповісти

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