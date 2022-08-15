СБУ арештувала активи виробників упаковки на Прикарпатті вартістю 200 мільйонів

Суд арештував майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області, які спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, а їхні активи сягають понад 200 млн грн.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншій йому належить 75%, а решта – Україні.

Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ. Зокрема, мова йде про два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.

Слідчі СБУ з’ясували, що з початком широкомасштабного вторгнення РФ топ-менеджемент цих компаній намагався заволодіти активами підприємств. Вони розпочали переведення майнового комплексу в розпорядження підконтрольної їм компанії.

СБУ запобігла цій процедурі, тож за її матеріалами накладено арешт на такі російські активи:

корпоративні права вартістю 14,8 млн грн;

цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.

За ініціативи СБУ активи передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача майнового комплексу в управління України дозволить організувати ефективну роботу підприємств.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: