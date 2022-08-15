В Україні запустять єдину службу екстреної допомоги "112"

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

За проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (№7581) у першому читанні проголосували 290 народних депутатів, передає Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено з метою забезпечення населення екстреною якісною та своєчасною допомогою, створення умов для забезпечення доступу до єдиного телефонного номера 112 усім особам, що перебувають на території України, у тому числі людям із інвалідністю та особам, що не володіють державною мовою.

Зокрема, пропонується запровадити низку термінів, як-от "служба 112", "екстрена служба", "інформаційно-комунікаційна система 112"; затвердити матеріально-технічну базу для функціонування служби; розширити повноваження оперативно-диспетчерських служб, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104; чітко визначити повноваження органів державної влади, що сприятиме наданню своєчасної та ефективної допомоги населенню в разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку.

Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов’язань України у межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.