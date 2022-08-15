Нацбанк посилив вимоги до роботи небанківських фінансових установ

Національний банк України посилив регуляторні вимоги на ринку небанківських фінансових послуг.

Ці зміни передбачені відповідними постановами правління Національного банку України, які набирають чинності з 16 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, для забезпечення стійкості та прозорості ринку, а також захисту прав споживачів регулятор актуалізує наглядові підходи.

По-перше, для небанківських фінансових установ відновлюється обов’язок своєчасного та повного подання достовірної звітності до Національного банку. Це дасть змогу регулятору отримувати інформацію про фінансовий стан та діяльність учасників ринку та своєчасно реагувати на проблемні аспекти їхньої діяльності.

По-друге, відновлюється застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ. Зокрема, до страховиків та фінансових компаній-гарантів застосовуватимуться заходи впливу за порушення найкритичніших фінансових нормативів, а для кредитних спілок – за порушення порядку розрахунку кредитного ризику за дні прострочення та вимог щодо обмеження залучення вкладів на депозити.

По-третє, доповнюється перелік ознак, які можуть свідчити про здійснення установою ризикової діяльності з подальшим відкликанням ліцензії. Так, підставою для відкликання ліцензії може стати укладання фінансовою установою нових договорів про надання фінансових послуг із клієнтами за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами (для страхових компаній – додатково за порушення нормативу ризиковості операцій). Ще однією підставою для відкликання ліцензії може стати внесення змін до діючих договорів із надання фінансових послуг, наслідком яких є збільшення зобов’язань перед клієнтами, за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами.

По-четверте, скорочуються строки реагування на порушення, які здійснюються небанківськими фінансовими установами. Зокрема, термін надання об'єктом нагляду до Національного банку письмового пояснення чи заперечення на акт про правопорушення скорочується з семи до трьох днів. Термін для надсилання представникам об'єкту нагляду запрошення на засідання правління Національного банку чи комітету Національного банку, який розглядає питання щодо застосування заходів впливу (за результатами безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок) – із п'яти до двох робочих днів до дати проведення такого засідання. Строк подання небанківською фінансовою установою документів, що підтверджують усунення порушення, буде також скорочено з п'яти до двох робочих днів.

По-п’яте, відновлюється проведення інспекційних перевірок, а процес їх проведення – актуалізується. Зокрема, перевірки проводитимуться за результатами аналізу звернень фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду їх правам та законним інтересам, а також ненадання учасником ринку небанківських послуг звітності до Національного банку, надання недостовірної інформації та виявлення в документах інформації щодо недотримання вимог законодавства, встановлення фактів погіршення фінансового стану учасника ринку небанківських послуг тощо.

По-шосте, удосконалюються підходи до здійснення ліцензування небанківських фінансових установ. Так, Національний банк застосовуватиме нові інструменти для перевірки структур власності небанківських фінансових установ на предмет прозорості. Крім того, небанківські фінансові установи повинні подати документи щодо відповідності фінансового та майнового стану власника істотної участі в небанківській фінансовій установі встановленим Національним банком вимогам та привести свою діяльність у відповідність до оновлених ліцензійних вимог у чітко визначені строки.