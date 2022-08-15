"Укрзалізниця" встановила систему огляду багажу на вокзалі в Харкові. ФОТО
"Укрзалізниця" посилює заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Так, відзавтра, 16 серпня, на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі ("рамка"), два рентгено-телевізійні інтроскопи та ручні металодетектори.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.
"Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу", – наголосили в компанії.
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