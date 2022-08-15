Дефіцит бюджету наступного року може сягнути $30 мільярдів, – Мінфін
Мінфін прогнозує збереження дефіциту державного бюджету у 2023 році на рівні близько $25-30 млрд.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю "Forbes Україна", зауваживши, що $30 млрд – це та сума, яку Україна сподівається отримати від міжнародних партнерів і у 2022 році.
"Наше бачення – це буде надзвичайно жорсткий бюджет, який перебачатиме суттєву консолідацію видатків, при тому, що навіть попри високу інфляцію, доходів у нас більше не стане. Розмір дефіциту поки розраховуємо. Орієнтовно – $25-30 млрд. Але питання не у банальній цифрі, а в тому, як її профінансувати", – сказав Марченко.
Водночас він зазначив, що Мінфін прагне відмовитися від емісійного фінансування держбюджету за рахунок викупу облігацій уряду Національним банком.
"Ми хотіли б, щоби бюджет не передбачав жодних сум фінансування з боку Нацбанку. Таку можливість варто зберегти, але точно не в якості стабільного джерела надходжень", – сказав міністр.
"Окреме питання – відсотки, які ми сплачуємо НБУ за облігаціями. Наступного року це більш ніж 100 млрд грн. Ми хочемо, щоб ці кошти одразу поверталися до держбюджету. Зараз це питання дискутуємо з НБУ, думаю, знайдемо конструктивне рішення", – зауважив голова Мінфіну.
Він також додав, що уряд прагне домовитися про нову програму фінансування з МВФ до кінця цього року.
"Ми розраховуємо, що в нас буде програма, віштовхуючись від якої, ми будемо вести перемовини з іншими партнерами, зокрема, Єврокомісією та США", – зазначив Марченко.
Як повідомлялося, раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук констатував, що дефіцит держбюджету та складнощі з його фінансуванням збережуться і в 2023 році, що вимагатиме продовження його емісійного фінансування Національним банком, проте обсяг такої підтримки зменшиться приблизно вдвічі із передбачених на цей рік 400 млрд грн.
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