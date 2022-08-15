Авіакомпанія Bees Airline оскаржить анулювання сертифіката експлуатанта

Авіакомпанія Bees Airline (Київ) вважає рішення Державної авіаційної служби України про анулювання сертифікату експлуатанта компанії необґрунтованим та планує його оскаржити.

Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника.

"Повітряні судна вибули з експлуатації авіакомпанії "Біз Ейрлайн" ще до 24 лютого внаслідок вимоги лізингодавця евакуювати літаки з території України через військові ризики. Саме тому авіакомпанія за власною ініціативою звернулась до Державної авіаційної служби України з проханням зупинити дію сертифікату експлуатанта. Маючи сертифікат (хоч і зупинений) є можливість продовжувати діяльність, надавати консультаційні послуги та зберігати висококваліфікований персонал. Однак регулятором прийнято рішення про анулювання сертифікату без належного попередження, яке передбачене авіаційними правилами та без консультацій з авіакомпанією", – сказано в повідомленні.

У компанії висловили переконання, що збереження сертифікату експлуатанта "Біз Ейрлайн" не становило небезпеки для авіації й у його анулюванні не було жодної потреби.

"Таке рішення Державної авіаційної служби України є дискримінаційним і необґрунтованим, направленим на остаточне знищення авіаційної галузі в Україні, яка й так знаходиться на межі виживання", – додали в авіакомпанії.

З огляду на це авіакомпанією подано скаргу до очільника Державної авіаційної служби України, а також звернення до Міністерства інфраструктури України щодо порушень, допущених при прийнятті наказу про анулювання сертифікату.