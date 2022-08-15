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Авіакомпанія Bees Airline оскаржить анулювання сертифіката експлуатанта

airline,bees

Авіакомпанія Bees Airline (Київ) вважає рішення Державної авіаційної служби України про анулювання сертифікату експлуатанта компанії необґрунтованим та планує його оскаржити.

Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника.

"Повітряні судна вибули з експлуатації авіакомпанії "Біз Ейрлайн" ще до 24 лютого внаслідок вимоги лізингодавця евакуювати літаки з території України через військові ризики. Саме тому авіакомпанія за власною ініціативою звернулась до Державної авіаційної служби України з проханням зупинити дію сертифікату експлуатанта. Маючи сертифікат (хоч і зупинений) є можливість продовжувати діяльність, надавати консультаційні послуги та зберігати висококваліфікований персонал. Однак регулятором прийнято рішення про анулювання сертифікату без належного попередження, яке передбачене авіаційними правилами та без консультацій з авіакомпанією", – сказано в повідомленні.

У компанії висловили переконання, що збереження сертифікату експлуатанта "Біз Ейрлайн" не становило небезпеки для авіації й у його анулюванні не було жодної потреби.

"Таке рішення Державної авіаційної служби України є дискримінаційним і необґрунтованим, направленим на остаточне знищення авіаційної галузі в Україні, яка й так знаходиться на межі виживання", – додали в авіакомпанії.

З огляду на це авіакомпанією подано скаргу до очільника Державної авіаційної служби України, а також звернення до Міністерства інфраструктури України щодо порушень, допущених при прийнятті наказу про анулювання сертифікату.

Автор: 

Державіаслужба (184) Bees Airline (22)


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