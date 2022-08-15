Saudi Aramco за другий квартал збільшила чистий прибуток на 90%

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco прозвітував про зростання прибутку на 90% за другий квартал.

Компанія очікує, що "попит на нафту продовжуватиме зростати протягом решти десятиліття, незважаючи на економічний тиск на короткострокові глобальні прогнози", передає Reuters.

Чистий прибуток зріс на 90%, до 181,64 млрд ріалів ($48,39 млрд), за квартал до 30 червня з 95,47 млрд ріалів роком раніше в порівнянні з середньою оцінкою аналітиків у $46,2 млрд.

Компанія оголосила про виплату дивідендів у другому кварталі в розмірі $18,8 млрд відповідно до своєї власної цілі, які мають бути виплачені в третьому кварталі.

Капітальні витрати зросли на 25%, до $9,4 млрд, за квартал порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Aramco заявила, що продовжує інвестувати в зростання, розширюючи свій хімічний бізнес і розвиваючи перспективи в низьковуглецевому бізнесі.