Акціонери Південного ГЗК хочуть вивести з наглядової ради представника російського "Євразу"

Акціонери ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Південний ГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської області) мають намір вивести із наглядової ради підприємства директора з економіки та фінансів дивізіону "Урал" ТОВ "Євразхолдинг" Алєксандра Ларіонова, який займає нині посаду наглядової ради Південного ГЗК.

Згідно з проєктами рішень, кадрові перестановки планується здійснити на позачергових зборах акціонерів Південного ГЗК, призначених на 19 серпня поточного року, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому збори пройдуть дистанційно, бюлетені для голосування щодо обрання членів наглядової ради оприлюднені 15 серпня, дата закінчення онлайн голосування – 19 серпня.

У складі наглядової ради в даний час два його члени – Ларіонов і Юлія Данкова, яка займає пост фінансового директора ТОВ "Метінвест Холдинг".

Акціонерам пропонується Данкову знову обрати членом наглядової ради як представника компанії Jetere Limited, яка володіє 59,762955% акцій Південного ГЗК, а також ввести до нього В'ячеслава Мороза як представника компанії Zantest Limited (обидві – Кіпр, зареєстровані за однією адресою), що володіє 29,881477% акцій Південного ГЗК. Мороз визначений як працівник Південного ГЗК з 1 листопада 2021 року. До цього (з 1 червня 2017 року по 29 жовтня 2021 року) працював у ТОВ "Євразтранс Україна" начальником адмінвідділу.

На посаду голови спостережної ради запропоновано Мороза.

Південний ГЗК є одним із основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобуванням та збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату.

Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого у центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

Південний ГЗК раніше контролювався групою "Метінвест" та компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, у 2018 році вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій Південного ГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на четвертий квартал 2021 року, Zantest Limited має 29,8815% акцій підприємства, Jetere Limited (обидві – Кіпр, зареєстровані за однією адресою) – 59,763%.

Статутний капітал ПрАТ після зменшення на 25,8% у середині 2021 року – 397,68 млн грн., номінал акції – 0,25 грн.