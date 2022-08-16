ФАО забезпечить зберігання більше 4 мільйонів тонн зерна в Україні

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФAO) співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України над реалізацією Стратегії щодо підтримки зберігання зерна для вирішення поточного дефіциту зерносховищ в Україні з метою надання аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Зазначається, що це зміцнить продовольчу безпеку та захистить засоби до існування на побутовому та національному рівнях в Україні, а також забезпечить країни, що залежать від імпорту зерна, доступом до достатніх запасів зерна за прийнятною ціною.

"Спільно з Міністерством агрополітики ФАО впроваджує Стратегію щодо зберігання зернових, відповідно до якої ФАО планує забезпечити зберігання 4,07 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби. Ми вже завершили тендер і визначаємо потенційних постачальників для закупівлі рукавів для зберігання зернових із допоміжним обладнанням, а також модульних зерносховищ, – сказав голова офісу ФАО в Україні Пʼєр Вотьє.

Він додав, що однією з важливих вимог для отримання обладнання для тимчасового зберігання буде реєстрація в Державному аграрному реєстрі.

Після початку війни ФАО розробила та оновила свій План швидкого реагування та закликає виділити $115,4 млн для надання підтримки майже 1 млн жителів сільської місцевості через надання сільськогосподарської допомоги та забезпечення продовольчої безпеки для тих, хто найбільше постраждав внаслідок війни.

У межах цієї програми ФАО вже надала допомогу для 80 тис. осіб у 13 областях України та продовжує надавати багатоцільову грошову допомогу для покриття основних потреб для понад 5 тис. сімей у найбільш постраждалих регіонах на сході та півдні України.

Окрім цього, найближчим часом ФАО надаватиме корми для тварин, а також пілотуватиме програму з надання ваучерів для закупівлі необхідних матеріалів у сільськогосподарських цілях. Підтримка надаватиметься переміщеним особам та приймаючим сім’ям у сільській місцевості, а також найбільш незахищеним верствам населення.