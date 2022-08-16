Канада заблокувала російські активи вартістю $320 мільйонів

У межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн).

Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій, передає Укрінформ.

"З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", – заявили правоохоронці.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Загалом із 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більш як 1150 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого 2022 року.