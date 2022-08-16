Окупанти відбирають в українських фермерів мільйони тонн нового врожаю, – Мінагрополітики

Українські фермери на окупованих територіях втрачають мільйони тонн врожаю.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає пресслужба міністерства.

"Потрібно порівняти деякі цифри. Минулого року на територіях, які на сьогодні окуповані, урожай загалом був близько 20 млн тонн зернових та олійних культур. Ці регіони традиційно мали багато озимих пшениці та ячменю, які вони одними з перших збирали в Україні влітку.

Це означає, що обсяги зловживань по новому врожаю обраховуються там мільйонами тонн. Це злочини різного характеру, але в будь-якому випадку – викрадення", – зазначив він. Також Сольський підкреслив, що окупанти по-мародерськи вилучають збіжжя.

Як наголосив міністр, ідеться про грабіж, розбій, шахрайство та примус. Наразі налагоджений бізнес високого рівня посадовцями-силовиками РФ із залученням колаборантів, розповів він.

Першими під "приціл" окупантів, за словами Сольського, потрапляють фермери з найбільш активною політичною позицією та підтримкою України, а також ті, хто відмовляється перереєстровувати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.

Як повідомлялося наприкінці червня, Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.